В Ливии обнаружили массовые захоронения людей

Останки будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу

В ливийском городе Тархуна, освобожденном незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара, обнаружено очередное массовое захоронение.

Останки будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, после чего будут предприняты необходимые шаги для перезахоронения.

Представители Ливийского Красного полумесяца сообщили, что исследуют весь район и обратились за помощью к военной прокуратуры и Управлению по делам пропавших без вести.

После того, как правительственные войска обеспечили контроль над городом Тархуна в одной из городских больниц было обнаружено 106 тел, в том числе женщин и детей.

Точное количество людей, захороненных в братских могилах, сейчас неизвестно. В некоторых могилах были похоронены целые семьи.

Миссия ООН в Ливии призвала оперативно приступить к установлению личностей жертв, причин смерти и передаче тел ближайшим родственникам.

Министр внутренних дел Ливии Фатхи Башагха заявил, что после освобождения города Тархуна обнаружили контейнер, внутри которого находились сожженные заживо заключенные, а также несколько массовых захоронений, где, согласно предварительной информации, десятки людей были похоронены заживо.

"Мы обнаружили доказательства множества ужасных преступлений, совершенных боевиками, которые контролировали город Тархуна", — написал он в Twitter.

В Ливии на протяжении долгого времени воюют две силы: заседающее в Триполи правительство Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны.

Видео: Анадолу

Ранее американский генерал обвинил Россию в подготовке плацдарма в Ливии.

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