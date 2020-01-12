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В Ливии объявили перемирие: все стороны прекратили стрелять

12 января, 12:04

Правительство национального согласия Файеза Сарраджа приняло предложение о "режиме тишины"

/ Фото: AFP

Вслед за силами генерала Халифы Хафтара, который в апреле начал наступление на ливийскую столицу Триполи, о прекращении огня в районе города объявило и Правительство национального согласия.

О соответствующем решении контролируемое Файезом Сарраджем ПНС сообщило спустя несколько часов после объявления Ливийской национальной армией о прекращении огня на западе страны.

В заявлении Сарраджа говорится, что перемирие стартовало в полночь 12 января по местному времени (совпадает с киевским).

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В то же время, силы ПНС "оставляют за собой законное право ответить на любую атаку или агрессию, если та последует от другой стороны".

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Напомним, ранее в Триполи прибыли первые отряды Вооруженных сил Турции для поддержки армии Правительства национального согласия. В свою очередь, Россия отправила военные самолеты и своих наемников для поддержки Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара.

Кроме этого, новости "Сегодня" писали о причинах бойни в Ливии, где, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе, в столице Триполи, базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории

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Ливия Триполи перемирие гражданская война Халифа Хафтар

Источник: ТАСС

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