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В Ливии сбили самолет признанных Западом сил

7 мая, 14:40

Силы Ливийской национальной армии продолжают усиленно наступать на ливийскую столицу

Фото: AFP

Подконтрольные фельдмаршалу Халифы Хафтара, который продолжает наступление на ливийскую столицу Триполи, силы Ливийской национальной армии сбили самолет формирований, лояльных Правительству национального согласия Фаиза Сараджа.

Как сообщили источники телеканала Sky News Arabia, инцидент произошел 7 мая в районе Эль-Хира к югу от Триполи.

Напомним, что на данный момент в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьера Сараджа в Триполи и поддерживаемый ЛНА временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани на востоке страны, который действует совместно с избранным парламентом.

Как мы писали, недавно Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге Триполи. Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.

По данным ООН, в результате боев в Триполи и окрестностях города с 5 апреля погибли 432 человека, еще 2069 получили ранения, а более 50 тысяч были вынуждены стать беженцами.


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Тег Ливия, самолет, Триполи, гражданская война

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