В Ливии силы безопасности открыли огонь по протестующим

В городах Триполи и Мисурата (Ливии) вспыхнули протесты против правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа из-за бедности и коррупции в стране. Об этом сообщает Al Arabiya.

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В то же время, по словам местных активистов, в Триполи, когда протестующие пытались перелезть через стены здания ПНС, то по ним открыли огонь охранявшие его силы безопасности.

В сети появились видео протестов в Ливии, на которых видно, как протестующие прибывают на Площадь мучеников в центре столицы.

"Ливийцы здесь, ливийцы здесь, мы придем на Площадь мучеников", – скандируют на видео демонстранты.

Ранее, в пятницу, правительство национального согласия Ливии объявило о немедленном прекращении огня и приостановке всех военных операций на территории республики.

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Однако официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари назвал объявленное Сарраджем прекращение огня "пропагандой в СМИ", утверждая также, что в этот момент в ливийский порт Сирта направляются турецкие военные корабли.

Напомним, в июне появилась информация, что к гражданской войне в Ливии, участниками которой уже стали Россия и Турция, может присоединиться еще и Египет.

Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, утверждая что его стране угрожают "террористические наемники", имея в виду ПНС, призвал египетских солдат к полной боеготовности, назвав их возможное вторжение в Ливию легитимным согласно международному законодательству.

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