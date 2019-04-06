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В Ливии военные захватили аэропорт в пригороде Триполи

Сегодня, 00:37

В Ливии силы Хафтара находятся в 20 км от Триполи

Фото: Pixabay
В Ливии военные захватили аэропорт в пригороде Триполи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/7cb/3c4/5ca7cb3c4725b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/7cb/3c4/5ca7cb3c4725b.jpg Другие страны В Ливии силы Хафтара находятся в 20 км от Триполи

Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, в пятницу взяла под контроль бывший аэропорт города Триполи в пригороде ливийской столицы, сообщает издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на представителей сил Хафтара.

По данным газеты, силы Хафтара находятся в 20 км от Триполи.

Эскалация в Ливии совпала с визитом туда генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В Ливии он провел встречи с представителями Правительства национального согласия, а также с фельдмаршалом Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, который объявил о выдвижении военных сил в Триполи.

В Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне.

Ранее в Ливии нашли тела десятков христиан, казненных ИГИЛ. 34 эфиопских христианина были убиты в 2015 году.

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Тег Ливия, военные

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Интерфакс

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