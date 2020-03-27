В Ливии захвачена база наемников Путина с большим количеством техники: фото

Турецкие и ливийские силы выбили путинских наемников с авиабазы, захватив их танки и самолеты

Российские наемники из ЧВК "Вагнер" в Ливии были выбиты со своей военной базы правительственными ливийскими силами при помощи Турции и оставили большое количество техники.

Об этом сообщает Sham Center.

"Правительственные войска при поддержке Турции захватили стратегическую военную базу, в которой дислоцировались наемники генерала Халифы Хафтара и ЧВК "Вагнер", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что ударные беспилотники ВВС Турции разнесли оборону "Ливийской национальной армии" Хафтара и наемники бежали, бросив технику и оружие.

В результате захвата крупнейшей авиабазы "Al-Watier" атакующей стороне достались в трофеи десятки танков и шесть российских самолетов.

Один из наемников ЧВК "Вагнера", попавший в плен к правительственным силам в ходе захвата авиабазы.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале турецкие войска понесли серьезные потери в Ливии. По меньшей мере 16 военнослужащих Турции и более 100 переброшенных ею в Ливию из Сирии наемников погибли в результате столкновений в районе Триполи.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в охваченной гражданской войной Ливии действуют более двух тысяч российских наемников, которые воюют против международно признанного Правительства национального согласия.

В начале ноября прошлого год стало известно, что в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК "Вагнер". По данным издания The New York Times, это является частью широкой кампании Кремля по восстановлению влияния на Ближнем Востоке и в Африке.

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