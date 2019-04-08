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В Ливийской национальной армии сделали заявление по перемирию

Сегодня, 16:19

ЛНА объявила, что взяла под контроль большинство пригородных районов столицы страны Триполи

Фото: AFP
В Ливийской национальной армии сделали заявление по перемирию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a8d/194/5caa8d194e5a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a8d/194/5caa8d194e5a3.jpg Другие страны ЛНА объявила, что взяла под контроль большинство пригородных районов столицы страны Триполи

Вопрос об установлении перемирия в ливийской столице Триполи, а также его сроках будет решаться на основе оценок и мнений командиров Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара на местах. Об этом в понедельник заявил телеканалу "Аль-Хадас" официальный представитель ЛНА, бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.

"Перемирие и его сроки будут установлены исходя из оценок командиров на местах", – приводит телеканал слова аль-Мисмари.

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила, что взяла под контроль большинство пригородных районов столицы страны Триполи. 

Напомним, глава ЛНА маршал Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи, которое, по его словам, призвано очистить столицу страны от террористов.

Проправительственные вооруженные силы объявили в свою очередь о начале операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

Тем временем африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) вывело свои войска из Ливии в связи с ухудшением безопасности в стране.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

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Тег Ливия, триполи, перемирие

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ТАСС

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