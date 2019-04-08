В Ливийской национальной армии сделали заявление по перемирию
ЛНА объявила, что взяла под контроль большинство пригородных районов столицы страны Триполи
Вопрос об установлении перемирия в ливийской столице Триполи, а также его сроках будет решаться на основе оценок и мнений командиров Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара на местах. Об этом в понедельник заявил телеканалу "Аль-Хадас" официальный представитель ЛНА, бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.
"Перемирие и его сроки будут установлены исходя из оценок командиров на местах", – приводит телеканал слова аль-Мисмари.
Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила, что взяла под контроль большинство пригородных районов столицы страны Триполи.
Напомним, глава ЛНА маршал Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи, которое, по его словам, призвано очистить столицу страны от террористов.
Проправительственные вооруженные силы объявили в свою очередь о начале операции "Вулкан гнева" против ЛНА.
Тем временем африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) вывело свои войска из Ливии в связи с ухудшением безопасности в стране.
В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Ливийской национальной армии сделали заявление по перемирию". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эскалация в Ливии: в Кремле прокомменитровали
Москва призывает все стороны конфликта воздержаться от кровопролития
Эскалация в Ливии: появилась реакция ЕС
Брюссель призывает все стороны незамедлительно сократить эскалацию