В Лондоне группа людей в масках устроила перестрелку с полицией

Сегодня, 09:53

Очевидцы рассказали о стрельбе из автомата и двух раненых

Фото: Daily Star
Фото: Daily Star

В Лондоне, где ранее вооруженный клиент McDonalds устроил захватит заложников, произошла перестрелка между полицией и группой людей в масках. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в районе Форест-гейт, неподалеку от футбольного стадиона. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли не менее 20 стражей порядка, которые также задействовали вертолет.

Позже полиция подтвердила факт перестрелки с группой неизвестных и заявили, что получили сообщение о вооруженном мужчине, а прибыв на место обнаружили черный BMW, в котором находился подозреваемый. Несмотря на требования копов, машина не остановилась.

После этого, как сообщили журналисты, раздалось 6-8 выстрелов, предположительно – из автомата, и началась погоня с перестрелкой. В итоге полицией были задержаны три человека.

По словам очевидцев, как минимум два человека были ранены, но в полиции эту информацию не подтвердили.

Ранее в США баскетболист Тайлер Ханикатт погиб в перестрелке с полицией в штате Калифорния. Как выяснилось позже, мать спортсмена позвонила в полицию и пожаловалась на странное поведение сына, а когда по вызову прибыли копы, мужчина открыл стрельбу и погиб от ответного огня.

Также стоит напомнить о перестрелке в Николаеве, где несколько водителей устроили стрельбу на глазах у детей, которые ждали автобуса на остановке. Инцидент произошел на проспекте Центральном возле гостиницы "Николаев". Позже участники конфликта объяснили стражам порядка, что причиной конфликта стала парковка одного из них.
лондон, стрельба, перестрелка

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