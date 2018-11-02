В Лондоне поймали пьяного пилота, который мог убить 245 человек

Сегодня, 18:36

Мужчина успешно прошел проверку перед полетом, но видитель, который вез его в аэропорт, все же услышал запах алкоголя


Одного из пилотов японского авиаперевозчика Japan Airlines, который должен был управлять рейсом Лондон – Токио, сняли с рейса – 42-летний мужчина был пьян.

Несмотря на успешно пройденную проверку на алкоголь перед полетом, от него услышал запах алкоголя водитель, который вез его в аэропорт. Он сразу же обратился к руководству авиакомпании и там пилота заставили пройти повторную проверку.

Оказалось, что содержание алкоголя в крови у нарушителя превышало допустимую норму в 10 раз. После этого его отстранили от полета.

С полуторачасовым опозданием Boeing с 245 людьми на борту, хоть и с нарушением правил, но вылетел – из трех необходимых пилотов им управляли двое.

Напомним, что этим летом в Черниговской области вертолет Ми-2, под управлением пьяного пилота, совершил аварийную посадку после того, как во время обработки полей винтом задел линию электропередач.

Кроме того, курьезный случай произошел в германском Штутгарте, где из-за пьяного пилота 106 пассажиров три дня не могли улететь в Португалию.

Также сообщалось, о пьяном пилоте, который летел над финским городом Пори, заблудился и не мог найти аэродром.
Великобритания, Лондон, алкоголь, авиакомпания, пилот, Japan Airlines
Источник:

"Сегодня"

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