В Лондоне женщина умерла от "коронавирусного плевка"

В Великобритании, власти которой решили ослабить карантин, сотрудница железнодорожной кассы заразилась коронавирусом и скончалась после плевка инфицированного пассажира на работе.

Как сообщает The Guardian, трагический инцидент с 47-летней Белли Муджингой произошел 22 марта в зале на лондонском вокзале Виктория, одном из самых загруженных в королевстве.

По словам ее коллеги, к ним подошел мужчина, который заявил о наличии у него коронавируса, после чего плюнул и кашлянул на них – поскольку женщинам запрещали работать в защитных масках, они обе заразились коронавирсом.

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Спустя несколько дней у Муджинги началось недомогание, несмотря на что, руководство заставляло ее продолжать работу.

Когда у кассирши подтвердился коронавирус, ее положили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на это, ее состояние ухудшалось и 5 апреля она скончалась.

У женщины остался муж и 11-летняя дочь Ингрид, которые требуют наказать виновных – и того, кто заразил Белли, и ее начальство.

На случившееся обратили внимание и у премьер-министра Бориса Джонсона.

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"Это ужасно, что работник ключевой сферы подвергся такой атаке во время обслуживания людей. В это ужасное время наши мысли с семьей миссис Муджинги", – заявили на Даунинг-стрит.

При этом директор Южных железных дорог, которая управляет в том числе и вокзалом Виктория, Энджи Долл назвала безопасность пассажиров и сотрудников – главным приоритетом предприятия. Она также заверила, что компания следует последним рекомендациям правительства.

Напомним, что Британия занимает одно из лидирующих мест в Европе и мире по количеству людей с COVID-19 – их уже больше 233 тысяч, при этом 33,6 тысячи из них умерли. В то же время, власти допускают, что к концу месяца распространение вируса в Лондоне прекратится.

Среди заболевших оказался и Борис Джонсон – 55-летнего главу правительства даже поместили в палату интенсивной терапии, но он победил болезнь и вернулся к исполнению своих обязанностей.

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