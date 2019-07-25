В МАГАТЭ назначили преемника покойного гендиректора
Место и.о. руководителя атомного агентства временно занял Корнел Феруцэ
Временно исполнять обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии вместо скончавшегося на этой неделе Юкия Амано доверили экс-представителю Румынии в организации Корнелу Феруцэ.
"В результате недавней кончины генерального директора Юкии Амано для обеспечения упорядоченной и бесперебойной работы агентства Совет управляющих принял решение назначить Корнела Феруцэ исполняющим обязанности генерального директора, пока не вступит в должность новый гендиректор", — говорится в опубликованном 25 июля заявлении МАГАТЭ.
Феруцэ считался ближайшим помощником Амано и занимал должность руководителя бюро гендиректора агентства по вопросам координации.
Как ожидается, процесс избрания нового гендиректора займет не менее полугода.
Напомним, накануне смерти Юкия Амано стало известно о его проблемах со здоровьем – он дважды за год пропустил внеочередное заседание совета организации. Он собирался сделать официальное заявление по этому поводу, однако не успел.
Как мы писали, он возглавил МАГАТЭ в декабре 2009 года и с тех пор дважды переизбирался на эту должность. Его полномочия истекают в 2021 году. Именно в каденцию Юкия Амано была заключена "ядерная сделка" между Ираном и шестью мировыми державами – США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией.
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