В МАГАТЭ назначили преемника покойного гендиректора

Место и.о. руководителя атомного агентства временно занял Корнел Феруцэ

Фото: REUTERS/Lisi Niesner.

Временно исполнять обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии вместо скончавшегося на этой неделе Юкия Амано доверили экс-представителю Румынии в организации Корнелу Феруцэ.

"В результате недавней кончины генерального директора Юкии Амано для обеспечения упорядоченной и бесперебойной работы агентства Совет управляющих принял решение назначить Корнела Феруцэ исполняющим обязанности генерального директора, пока не вступит в должность новый гендиректор", — говорится в опубликованном 25 июля заявлении МАГАТЭ.

Феруцэ считался ближайшим помощником Амано и занимал должность руководителя бюро гендиректора агентства по вопросам координации.

Как ожидается, процесс избрания нового гендиректора займет не менее полугода.

Напомним, накануне смерти Юкия Амано стало известно о его проблемах со здоровьем – он дважды за год пропустил внеочередное заседание совета организации. Он собирался сделать официальное заявление по этому поводу, однако не успел.

Как мы писали, он возглавил МАГАТЭ в декабре 2009 года и с тех пор дважды переизбирался на эту должность. Его полномочия истекают в 2021 году. Именно в каденцию Юкия Амано была заключена "ядерная сделка" между Ираном и шестью мировыми державами – США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией.

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