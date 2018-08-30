В МАГАТЭ проверили, соблюдает ли Иран "ядерную сделку"

Сегодня, 20:27

Иран действительно занимается обогащением урана – но в разрешенных объемах, подтвердила инспекция

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Иран продолжает придерживаться условий международного соглашения по ядерной программе, говорится в очередном квартальном докладе МАГАТЭ.

Согласно докладу организации, масштабы деятельности Ирана в ядерной сфере по-прежнему не превышают лимитов, установленных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Иран обогащает уран не в больших объемах, чем позволяет СВПД, а запасы обогащенного урана и прочих подобных материалов не превышают лимиты СВПД.

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В частности, по данным МАГАТЭ, на 18 августа иранские запасы низкообогащенного урана составляли 139,4 кг – в то время как Иран имеет право на 202,8 кг этого материала. Также, по данным на 25 августа, у Ирана имелись 122,9 т тяжелой воды – меньше, чем 130 тонн, как предусмотрено СВПД.

Кроме того, в МАГАТЭ уверены, что Иран обеспечивает достаточно широкий доступ к объектам, имеющим отношение к его ядерной программе.Этот доклад МАГАТЭ стал вторым квартальным отчетом с момента выхода США из СВПД.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября, при этом Трамп неоднократно заявлял, что готов к переговорам с иранской стороной для заключения нового соглашения.
Иран, проверка, магатэ, санкции, СВПД
Источник:

ТАСС

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