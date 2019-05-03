В Малайзии отпустили на волю вторую обвиняемую в убийстве сводного брата Ким Чен Ына

Подзащитная была выпущена из тюрьмы в пятницу утром

Доан Тхи Хыонг. Фото: AFP

Власти Малайзии освободили вторую обвиняемую в убийстве сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Чен Нама. Об этом сообщает CNN.

Адвокат гражданки Вьетнама Доанг Тхи Хыонг, осужденной по делу об убийстве Ким Чен Нама, заявил, что его подзащитная была выпущена из тюрьмы в пятницу утром. По его словам, в ближайшие часы она вернется на родину.

Вьетнамку Доанг Тхи Хыонг и индонезийку Сити Айсию обвиняли в сознательном соучастии в убийстве Ким Чен Нама.

Обвинение Доан Тхи Хыонг позже было переквалифицировано на умышленное причинение вреда. После чего ее приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы, отсчет которых шел со дня ареста, а затем суд рассмотрел вопрос о ее досрочном освобождении по прошествии двух третей срока заключения и принял положительное решение.

Напомним, Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. На него совершили нападение две женщины, брызнув ему в лицо некой жидкостью, которую позже определили как нервно-паралитическое вещество VX.

После покушения тело мужчины хранилось в морге Куала-Лумпура более полутора месяцев – его семья долгое время отказывалась забирать тело. Однако позже это все же произошло и погибшего брата Ким Чен Ына доставили в Пхеньян через Пекин.

Ранее в марте мы также писали, что обвинения сняли и с другой фигурантки дела – гражданки Индонезии Сити Айсии, которая сразу же после этого улетела на родину.

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