В Малайзии перед судом предстали две женщины, которых подозревают в убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Им грозит высшая мера наказания – смертная казнь. Адвокаты обвиняемых настаивают – они не знали, что участвуют в убийстве.

Вьетнамка Доан Тхи Хуонг и индонезийка Сити АйСи – главные подозреваемые по делу об убийстве старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Его звали Ким Чен Нам. Он не был отдан идеям чучхе, как его родня. Возил свою семь в Японию – покататься на аттракционах. А потом – вообще уехал из КНДР в Китай. По дороге – в аэропорту Малайзии, где брат коммунистического лидера должен был осуществлять пересадку – к нему подошла группа людей. На лицо Чен Наму накинули платок с нервно -паралитическим веществом под названием Ви Икс. Через четверть часа Нам умер.

Четырем подозреваемым удалось я покинуть территорию Малайзии. А двух девушек – арестовали. И обвиняемые отрицают вину. Говорят: думали, что участвовали в розыгрыше во время съемок телевизионного шоу. А само вещество считали детским кремом. Одна из участниц призналась: за роль в телевизионном розыгрыше получила награду в 85 евро. Именно в эту версию – верят родственники обвиняемых.

Суд принял во внимание тот факт, что подозреваемые знали о веществе Ви Икс. А какой именно был мотив – это не основа дела. Власти Малайзии считают, что ниточки заказного убийства тянутся в Пхеньян. Само же дело – получила международную огласку. И при таких обстоятельствах у исполнительниц преступления может остаться только один путь – в камеру смертников.