В Малайзии за отказ от ношения маски "светит" тюрьма

Пока в Малайзии не действует соответствующее обязательное правило

В Малайзии власти пригрозили тюремным заключением за отказ от ношения защитных масок, когда такая мера станет обязательной. Об этом пишет The Straits Times со ссылкой на заявление генерального директора Минздрава Хишама Абдулы.

Реклама

"Мы призываем население носить маски, особенно находясь в общественных местах, там, где сложно соблюдать социальную дистанцию", — отметил чиновник. Он напомнил, что "пока в Малайзии не действует соответствующее обязательное правило, но когда оно будет введено, то нарушителям грозит штраф в размере тысячи ринггитов (235 долларов США – Ред.) или тюремное заключение на несколько месяцев".

По его словам, "согласно рекомендациям специалистов, ношение масок позволяет снизить риск распространения инфекции на 65%".

В тренде Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину России

Число инфицированных коронавирусом в Малайзии превышает 8,8 тыс. человек. Почти месяц в стране наблюдалась тенденция к снижению числа новых случаев, но в последнюю неделю вновь наметился рост, который исчисляется в двухзначных показателях в сутки. Основные ограничения, введенные из-за пандемии 18 марта, были отменены с 10 июня, в том числе был снят запрет на передвижение между городами и штатами, восстановлено воздушное сообщение.

Напомним, что на Филиппинах, где ранее от коронавируса умер четырехнедельный младенец, решили ввести жесткие меры контроля за соблюдением обязательного масочного режима.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама