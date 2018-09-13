В Мали грузовик упал в реку, погибли 20 человек

Сегодня, 03:11

Технические неполадки, связанный с тормозной системой, могли стать причиной этой аварии

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По меньшей мере 20 человек погибли в центре Мали, когда грузовик упал в реку. Об этом сообщает Reuters.

"20 человек погибли и 63 удалось спасти благодаря службам экстренной помощи", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел сегодня поздно вечером в в регионе города Мопти в центральной части страны.

Согласно начальным этапам расследования, технические неполадки, связанный с тормозной системой, могли стать причиной этой аварии.

Ранее в Староконстантиновском районе Хмельницкой области грузовик с зерном слетел с моста в реку Случь. В результате падения два человека оказались зажаты под металлическими конструкциями покореженной кабины грузовика. Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 5 августа. По предварительным данным, у автомобиля "МАЗ 551608-236" при въезде на мост через реку Случь "выстрелило" переднее правое колесо. Водитель несколько метров пытался выровнять з транспортное средство, но ему это не удалось. Грузовик с прицепом пробил защитное ограждение и съехал в реку.

А Пермском крае РФ произошло ДТП с участием грузового автомобиля "КрАЗ". Об этом сообщает пресс-служба российского МВД. По данным правоохранителей, автомобиль двигался под управлением 34-летнего мужчины по лесной дороге Малая Вильва — Кыжъя. Предварительно установлено, что водитель большегруза поехал по частично разрушенному мосту через реку Лытву. Машина опрокинулась в левую сторону и упала в воду.
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