В Мали неизвестные боевики убили более ста человек
Жертвами в основном были беременные женщины и маленькие дети
Вооруженные люди убили 115 человек в поселении этнических пеулхов Эгоссагу в центральном Мали.
Об этом сообщает АР.
"Число погибших в результате утреннего нападения ополченцев возросло до 115", – говорится в сообщении.
Жертвами в основном были беременные женщины и маленькие дети.
Один из лидеров местного ополчения пеулхов сообщил, что глава деревни Эгоссагу также был среди убитых, как и его внуки.
В нападении, произошедшем в пять утра в субботу, пеулхи обвиняют этнических догонов.
Общины догонов и пеулхов уже давно соседствуют в центральной части Мали, однако появление джихадистов из других частей страны нарушило мир между ними. Догоны обвиняют пеулхов в поддержке джихадистов, связанных с террористическими группами на севере страны и за ее пределами. Пеулхи в свою очередь, обвиняют догонов в поддержке малийской армии.
Напомним, что семнадцать мирных жителей были убиты и 15 были ранены в результате взрыва в городе Дианкабо в центре Мали.
Ранее мы писали, что несколько десятков людей стали жертвами нападения вооруженных людей на северо-востоке Мали, неподалеку от границы с Нигером.
В Мали террористы напали на базу ООН в городе Агельхук, в результате чего погибли восемь миротворцев, еще 19 человек получили ранения. Нападение было организовано боевиками, которые имеют отношение к террористической группировке "Аль-Каида".
В апреле 2018 года боевики уже нападали на эту же базу. Тогда в результате нападения погибло два человека, в том числе один миротворец. Еще десять человек пострадали.
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