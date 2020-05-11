В Мали подорвали миротворцев ООН: погибли три человека

В Мали, где 95 человек погибли при атаке боевиков на деревню, произошел взрыв, в результате которого погибли три миротворца ООН. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на коммюнике Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в этой стране.

Стало известно, что на отряд миротворческих сил, который нес патрульную службу возле населенного пункта Агельхок в районе Кидаль, напали с применением взрывного устройства, в результате чего трое военных погибли, еще четверо получили тяжелые ранения. Раненых доставили в больницу.

О гражданстве погибших миротворцев пока нет официальных данных. По сведениям местных СМИ, они были военнослужащими из Чада.

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Мали, глава миссии Махамат Салех Аннадиф осудил эту атаку. По его словам, приложат все усилия чтобы установить реальные факты инцидента и привлечь к судебной ответственности виновников.

Напомним, в Сирии разрушили пункт Вооруженных сил РФ. Как сообщает "Кавказ Центр", на западе города Алеппо в провинции Идлиб смертник подорвал автомобиль прямо посреди опорного пункта россиян. По данным издания, ответственность за случившееся несет исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам".

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