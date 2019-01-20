В Мали террористы напали на лагерь ООН, восемь погибших миротворцев

Еще 19 человек пострадали, нападение, предположительно, организовали участники группировки "Аль-Каида"

Фото: AFP

В Мали террористы напали на лагерь ООН, восемь погибших миротворцев //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/49d/694/5c449d6945486.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/49d/694/5c449d6945486.jpg 2019-01-20T18:14:31+02:00 Другие страны Еще 19 человек пострадали, нападение, предположительно, организовали участники группировки "Аль-Каида"

В Мали террористы напали на базу ООН в городе Агельхук, в результате чего погибли восемь миротворцев, еще 19 человек получили ранения, сообщает AFP.

Как отмечено в сообщении, нападение было организовано боевиками, которые имеют отношение к террористической группировке "Аль-Каида".

В апреле 2018 года боевики уже нападали на эту же базу. Тогда в результате нападения погибло два человека, в том числе один миротворец. Еще десять человек пострадали.

Миротворцы ООН были направлены в Мали в 2012 году после того, как исламистские группировки взяли под свой контроль северные территории страны.

Напомним, в августе 2017 года шесть охранников погибли в результате атаки на базу миссии ООН в городе Тимбукту в Мали.

Министр обороны Нидерландов Жанин Хенис ушла в отставку после того, как стало известно об ошибках ее ведомства в ходе организации работы миссии ООН в Мали.

Ранее мы писали, что несколько десятков людей стали жертвами нападения вооруженных людей на северо-востоке Мали, неподалеку от границы с Нигером.

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