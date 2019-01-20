Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Мировые новости   Другие страны

В Мали террористы напали на лагерь ООН, восемь погибших миротворцев

Сегодня, 18:14

Еще 19 человек пострадали, нападение, предположительно, организовали участники группировки "Аль-Каида"

Фото: AFP
В Мали террористы напали на лагерь ООН, восемь погибших миротворцев //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/49d/694/5c449d6945486.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/49d/694/5c449d6945486.jpg Другие страны Еще 19 человек пострадали, нападение, предположительно, организовали участники группировки "Аль-Каида"

В Мали террористы напали на базу ООН в городе Агельхук, в результате чего погибли восемь миротворцев, еще 19 человек получили ранения, сообщает AFP.

Как отмечено в сообщении, нападение было организовано боевиками, которые имеют отношение к террористической группировке "Аль-Каида".

В апреле 2018 года боевики уже нападали на эту же базу. Тогда в результате нападения погибло два человека, в том числе один миротворец. Еще десять человек пострадали.

Миротворцы ООН были направлены в Мали в 2012 году после того, как исламистские группировки взяли под свой контроль северные территории страны.

Напомним, в августе 2017 года шесть охранников погибли в результате атаки на базу миссии ООН в городе Тимбукту в Мали.

Министр обороны Нидерландов Жанин Хенис ушла в отставку после того, как стало известно об ошибках ее ведомства в ходе организации работы миссии ООН в Мали.

Ранее мы писали, что несколько десятков людей стали жертвами нападения вооруженных людей на северо-востоке Мали, неподалеку от границы с Нигером.

Мали, нападение, ООН, террористы, погибшие, миротворцы

Вы сейчас просматриваете новость " В Мали террористы напали на лагерь ООН, восемь погибших миротворцев". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина выразила готовность направить своих миротворцев в Мали

29 марта 2018, 04:01

В общем, от Украины в миротворческих операциях ООН принимают участие более 300 голубых касок.

В Мали грузовик упал в реку, погибли 20 человек

13 сентября 2018, 03:11

Технические неполадки, связанный с тормозной системой, могли стать причиной этой аварии

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы