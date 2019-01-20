В Мали террористы напали на лагерь ООН, восемь погибших миротворцев
Еще 19 человек пострадали, нападение, предположительно, организовали участники группировки "Аль-Каида"
В Мали террористы напали на базу ООН в городе Агельхук, в результате чего погибли восемь миротворцев, еще 19 человек получили ранения, сообщает AFP.
Как отмечено в сообщении, нападение было организовано боевиками, которые имеют отношение к террористической группировке "Аль-Каида".
В апреле 2018 года боевики уже нападали на эту же базу. Тогда в результате нападения погибло два человека, в том числе один миротворец. Еще десять человек пострадали.
Миротворцы ООН были направлены в Мали в 2012 году после того, как исламистские группировки взяли под свой контроль северные территории страны.
Напомним, в августе 2017 года шесть охранников погибли в результате атаки на базу миссии ООН в городе Тимбукту в Мали.
Министр обороны Нидерландов Жанин Хенис ушла в отставку после того, как стало известно об ошибках ее ведомства в ходе организации работы миссии ООН в Мали.
Ранее мы писали, что несколько десятков людей стали жертвами нападения вооруженных людей на северо-востоке Мали, неподалеку от границы с Нигером.
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