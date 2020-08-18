В Мали военные устроили мятеж и арестовали президента и премьера

Оппозиция предлагала главе государства уехать из страны, но он отказался

Пока внимание всего мира было приковано к Беларуси, где уже десять суток продолжаются выступления противников президента Александра Лукашенко, в Мали – государстве в Западной Африке – военные устроили мятеж, отстранили от власти и арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейту и главу правительства Бубу Сиссе. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на руководителей военного мятежа, пишет ТАСС.

Реклама

"Мы можем заявить, что президент и премьер-министр находятся в наших руках, — цитирует AFP одного из мятежников. — Мы их арестовали в своих домах".

Как сообщила южноафриканская радиостанция SABC, президент и премьер находились в резиденции главы государства Себеникоро в столице страны Бамако, когда туда ворвались солдаты. Они доставили главу государства и премьера на армейскую базу Кати (в 20 км от столицы) около 16:30 по местному времени (19:30 по Киеву).

Мятежники действовали последовательно. Ранним утром были арестованы ряд министров, включая главу Минфина и МИД, спикер парламента. Были произведены аресты среди высших генералов, захвачено помещение Генерального штаба. Мятежниками руководит полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати.

Вслед за этим мятежники выдвинули ультиматум главе государства, в соответствии с которым Ибрагим Бубакар Кейта должен был покинуть территорию Мали к 14:00 по местному времени (17:00 по Киеву). В противном случае они грозили президенту арестом.

Реклама

Премьер-министр Бубу Сиссе к указанному часу выпустил от имени правительства заявление, в котором предложил мятежникам успокоиться и начать диалог.

"Правительство призывает к разуму и патриотизму и требует, чтобы оружие не использовалось, нет проблемы, решение которой нельзя найти в переговорах. Правительство призывает к спокойствию и на текущий момент готово вступить в братский диалог, чтобы развеять любые недоразумения", — подчеркнул Бубу Сиссе. Однако мятежники задержали главу государства и премьер-министра.

Напомним, в начале 2017 года в соседнем с МалиКот-д’Ивуаре военные тоже устроили мятеж и захватили второй по величине город страны – Буаке, в котором находились высокопоставленные военные и чиновники.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама