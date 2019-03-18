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В машине новозеландского стрелка было найдено две бомбы

Сегодня, 03:04

Экипаж полицейской машины, который произвел задержание, случайно оказался в Крайстчерче

Фото: Getty Images
В машине новозеландского стрелка было найдено две бомбы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ef0/463/5c8ef0463d3e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ef0/463/5c8ef0463d3e5.jpg Другие страны Экипаж полицейской машины, который произвел задержание, случайно оказался в Крайстчерче

Брентон Таррант, подозреваемый в массовом убийстве мусульман в новозеландском Крайстчерче, оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы.

Об этом 17 марта рассказал на пресс-конференции комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш, сообщает  Reuters.

По словам Буша, полицейские, таранившие машину предполагаемого преступника, действовали с "беспримерной храбростью" и с риском для своей жизни предотвратили дальнейшие преступления.

В полиции считают, что Таррант мог совершить новое нападение, если бы не был задержан. С момента начала его атаки до задержания прошло 36 минут, отметил Буш.

Как сообщает NZ Herald, экипаж полицейской машины, который произвел задержание, случайно оказался в Крайстчерче. Полисмены, имен которых газета не называет, прибыли из пригорода на учения. Услышав сигнал тревоги, они добровольно выехали на патрулирование и почти сразу заметили автомобиль, на который была получена ориентировка. Полицейские решили, что таран будет лучшим способом остановить вероятного преступника.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали около полусотни человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.

Кроме того, мы писали, что в связи с инцидентом были задержаны трое человек. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 28-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.

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Тег стрельба, новая зеландия, мечеть

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