В машине новозеландского стрелка было найдено две бомбы
Экипаж полицейской машины, который произвел задержание, случайно оказался в Крайстчерче
Брентон Таррант, подозреваемый в массовом убийстве мусульман в новозеландском Крайстчерче, оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы.
Об этом 17 марта рассказал на пресс-конференции комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш, сообщает Reuters.
По словам Буша, полицейские, таранившие машину предполагаемого преступника, действовали с "беспримерной храбростью" и с риском для своей жизни предотвратили дальнейшие преступления.
В полиции считают, что Таррант мог совершить новое нападение, если бы не был задержан. С момента начала его атаки до задержания прошло 36 минут, отметил Буш.
Как сообщает NZ Herald, экипаж полицейской машины, который произвел задержание, случайно оказался в Крайстчерче. Полисмены, имен которых газета не называет, прибыли из пригорода на учения. Услышав сигнал тревоги, они добровольно выехали на патрулирование и почти сразу заметили автомобиль, на который была получена ориентировка. Полицейские решили, что таран будет лучшим способом остановить вероятного преступника.
Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.
Как уже сообщалось, жертвами теракта стали около полусотни человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.
Кроме того, мы писали, что в связи с инцидентом были задержаны трое человек. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 28-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.
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