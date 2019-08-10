В мечети в Осло произошла стрельба

/ Фото: AFP

По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в мечети в Осло, сообщают в субботу западные СМИ.

"Один человек получил огнестрельные ранения, однако их тяжесть неизвестна. Преступник был задержан", – говорится на странице местной полиции в Твиттере.

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Очевидцы описали нападавшего как мужчину европейской национальности, одетого в униформу. Другие подробности о нем и его мотив пока неизвестны.

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Напомним, ранее стрельба произошла в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате погибли 19 человек, еще 40 получили ранения. В связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.

А в одном из парков города Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре города. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Правоохранители разыскивают стрелка. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Кроме того, в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения. Стрельба произошла возле бара "Нед Пепперс" на Пятой восточной улице. Известно, что преступник открыл огонь после того, как его не пустили в заведение. Он использовал длинноствольное оружие. Преступника застрелили сотрудники сил безопасности.

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