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В мексиканском штате зафиксировали первый за 21 год случай заболевания холерой

Сегодня, 03:35

Заболевшим оказался 80-летний мужчина

Фото: Pixabay

Первый с 1998 года случай заболевания холерой был зарегистрирован в штате Табаско на юго-востоке Мексики.

Заболевшим оказался 80-летний мужчина. "Его состояние стабильно, он вне опасности, идет на поправку", — рассказал Хесус Печ, представитель регионального управления здравоохранения. Телеканал отмечает, что через Табаско идут караваны следующих в США мигрантов из стран Центральной Америки, где до сих пор случаются вспышки холеры.

Ранее сообщалось, что в Мозамбике участились случаи заболевания холерой.

По данным СМИ, распространение болезни стало одним из последствий тропического циклона "Идай".

Больше всего случаев зафиксировано в Бейре, втором по величине городе в стране. Стихия разрушила его почти полностью.

Всемирная организация здравоохранения уже передала в страну 900 тыс. вакцин.

Напомним, в ООН отмечали, что ситуация в Йемене является одним из наиболее серьезных гуманитарных кризов в мире. Эпидемия холеры в стране распространяется на фоне вооруженного конфликта, который продолжается в Йемене с 2014 года. 

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Тег заболеваемость

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Источник:

ТАСС

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