В мексиканском штате зафиксировали первый за 21 год случай заболевания холерой
Заболевшим оказался 80-летний мужчина
Первый с 1998 года случай заболевания холерой был зарегистрирован в штате Табаско на юго-востоке Мексики.
Заболевшим оказался 80-летний мужчина. "Его состояние стабильно, он вне опасности, идет на поправку", — рассказал Хесус Печ, представитель регионального управления здравоохранения. Телеканал отмечает, что через Табаско идут караваны следующих в США мигрантов из стран Центральной Америки, где до сих пор случаются вспышки холеры.
Ранее сообщалось, что в Мозамбике участились случаи заболевания холерой.
По данным СМИ, распространение болезни стало одним из последствий тропического циклона "Идай".
Больше всего случаев зафиксировано в Бейре, втором по величине городе в стране. Стихия разрушила его почти полностью.
Всемирная организация здравоохранения уже передала в страну 900 тыс. вакцин.
Напомним, в ООН отмечали, что ситуация в Йемене является одним из наиболее серьезных гуманитарных кризов в мире. Эпидемия холеры в стране распространяется на фоне вооруженного конфликта, который продолжается в Йемене с 2014 года.
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