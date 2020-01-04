В Мексике чернокнижник предсказал войну после атаки американского беспилотника

Видео: Reuters

Чернокнижник из Мексики Антони Васкес предсказывает войну после убийства беспилотником США иракского генерала.

Об этом сообщает Reuters.

Маг сделал специальный очистительный ритуал, что этого избегать. На соответствующей пресс-конференции он делал странные манипуляции со скульптурой крокодила, картами Таро и огромным пентаклем ( это круглый диск, сделанный из глины, воска, на котором выгравированы пентаграмма и другие магические знаки и символы – Ред.)

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Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант Аль-Кудс Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон уже взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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