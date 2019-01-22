В Мексике число погибших при взрыве на трубопроводе возросло до 91
Состояние многих из более чем 50 пострадавших оценивается как очень тяжелое
Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в мексиканском штате Идальго в понедельник увеличилось до 91 человека. О смерти еще двоих пострадавших сообщил губернатор региона Омар Файяд.
"Погибших уже 91 человек", — цитирует главу региона сайт газеты "Соль де Мехико". В понедельник министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер говорил о 89 жертвах. По словам Файяда, состояние многих из более чем 50 пострадавших оценивается как очень тяжелое и поэтому число жертв трагедии "будет расти".
Как отмечается, 54 погибших получили настолько сильные ожоги, что их опознание может быть произведено только через анализ ДНК и продлится довольно долго.
По мнению местных властей, к катастрофе могло привести то, что неизвестные лица повредили трубопровод. До тысячи жителей города собрались у трубопровода, чтобы откачать бензин в свои канистры и ведра, что, вероятно, и стало причиной катастрофы.
Напомним, в пятницу вечером (утро субботы, 19 января, в Киеве) на трубопроводе в штате Идальго произошли мощный взрыв и масштабный пожар, жертвами которых стали десятки людей.
В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.
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