В Мексике число погибших при взрыве на трубопроводе возросло до 91

Состояние многих из более чем 50 пострадавших оценивается как очень тяжелое

Фото: AFP

В Мексике число погибших при взрыве на трубопроводе возросло до 91 //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/668/063/5c466806374a9.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/668/063/5c466806374a9.jpg 2019-01-22T02:48:51+02:00 Другие страны Состояние многих из более чем 50 пострадавших оценивается как очень тяжелое

Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в мексиканском штате Идальго в понедельник увеличилось до 91 человека. О смерти еще двоих пострадавших сообщил губернатор региона Омар Файяд.

"Погибших уже 91 человек", — цитирует главу региона сайт газеты "Соль де Мехико". В понедельник министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер говорил о 89 жертвах. По словам Файяда, состояние многих из более чем 50 пострадавших оценивается как очень тяжелое и поэтому число жертв трагедии "будет расти".

Как отмечается, 54 погибших получили настолько сильные ожоги, что их опознание может быть произведено только через анализ ДНК и продлится довольно долго.

По мнению местных властей, к катастрофе могло привести то, что неизвестные лица повредили трубопровод. До тысячи жителей города собрались у трубопровода, чтобы откачать бензин в свои канистры и ведра, что, вероятно, и стало причиной катастрофы.

Напомним, в пятницу вечером (утро субботы, 19 января, в Киеве) на трубопроводе в штате Идальго произошли мощный взрыв и масштабный пожар, жертвами которых стали десятки людей.

В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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