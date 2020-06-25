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В Мексике число заражений коронавирусом приближается к рекорду

25 июня, 04:35

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Умерли в общей сложности 24 324 инфицированных пациента

В Мексике за последние сутки выявили 5 437 случаев заражения новым коронавирусом, на 851 меньше, чем днем ранее. Об этом заявил главный эпидемиолог министерства здравоохранения Хосе Луис Аломия, – пишет ТАСС.

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"Число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии в стране составляет 196 847", — сказал Аломия. Умерли в общей сложности 24 324 инфицированных пациента, за минувшие 24 часа зарегистрировано 947 летальных исходов, на 154 больше, чем днем ранее.

С конца февраля в Мексике было проведено 515 658 тестов на коронавирус, результаты 256 336 из них оказались отрицательными, еще 62 475 пока находятся в категории подозрительных. За последние две недели симптомы заболевания, вызываемого новой инфекцией, проявились у 24 036 человек, что свидетельствует о том, что эпидемия в стране пока не идет на спад.

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Самое большое число заболевших — свыше 75 тыс. — к настоящему времени было выявлено в столице государства и в штате Мехико. Максимальный уровень эпидемической угрозы по-прежнему сохраняется в значительной части регионов.

Ранее сообщалось, что борющиеся с коронавирусом аргентинские и мексиканские медики вышли на протесты.

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Мексика заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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