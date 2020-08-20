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В Мексике число зараженных коронавирусом перевалило за более 500 тысяч человек

20 августа, 04:06

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Выздоровели 367 537 человек

В Мексике врачи за минувшие сутки выявили 5 792 случая заражения новым коронавирусом, на 286 больше, чем во вторник. С момента начала эпидемии в стране в конце февраля заболели в общей сложности 537 031 человек. Об этом сообщает заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль, – пишет ТАСС.

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По его словам, в последние недели в стране наблюдается "устойчивая тенденция", указывающая на то, что эпидемия идет на спад. Выздоровели к настоящему времени 367 537 человек.

За последние 24 часа власти зарегистрировали 707 летальных исходов, на 44 меньше, чем во вторник. Общее число умерших инфицированных пациентов выросло до 58 481. "Смертность очевидно уменьшается на протяжении последних трех недель, и это еще один очень позитивный сигнал", — отметил Лопес-Гателль.

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Загрузка больниц в среднем по стране составляет 39%. В отделениях реанимации доля занятых коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких, уменьшилась до 33%.

Ранее американский президент Дональд Трамп считает, что частично построенная стена на границе с Мексикой помогает предотвращать новые случаи заражения коронавирусом в США.

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Мексика заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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