Добро, которое было нажито нечестным путем, пустили с молотка, чтобы построить дороги в деревнях

В Мексике бриллианты преступников продали на аукционе 2019-07-29T18:26:00+03:00 Другие страны Добро, которое было нажито нечестным путем, пустили с молотка, чтобы построить дороги в деревнях

Если в Италии отнятые у мафии виллы уничтожают, то в Мексике с добром преступников обходятся куда более практично.

Например, власти страны организовали аукцион драгоценностей, на котором пустят с молотка конфискованные у преступников ювелирные изделия: часы, браслеты и подвески.

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Каждый лот стоит тысячи долларов. Общая выручка, по ожиданиям организаторов, превысит миллион долларов.

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За полученные средства на западе страны собираются построить дороги, потому что сейчас добраться к населенным пунктам в этому регионе чрезвычайно сложно.

Напомним, что Мексика активно ведет борьбу с наркокартелями. Так, в прошлом году подразделения вооруженных сил Мексики изъяли целый арсенал у членов наркокартеля "Халиско – Новое поколение" после перестрелки с ними в штате Халиско.

Помимо того, мы писали о нападении неизвестных на посетителей одного из баров в туристической зоне курорта Акапулько. В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек и еще шесть получили ранения. Участники нападения скрылись с места преступления, полиции удалось задержать одного человека.

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