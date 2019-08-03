В Мексике эвакуировали около 1,8 тысячи человек из-за утечки газа

В Мексике произошла массовая эвакуация жителей муниципалитета Некстлальпан в штате Мехико в связи с утечкой газа. Об этом сообщило Министерство обороны Мексики.
"Военные выставили оцепление в районе утечки, чтобы не допустить появления там гражданских лиц, поскольку она произошла в тысяче метров от жилого района, а также приняли участие в эвакуации 1,8 тысячи человек из близлежащих домов", — говорится в заявлении ведомства.
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По официальным данным, никто не пострадал. Причиной чрезвычайного происшествия стала нелегальная врезка в газопровод, принадлежащий государственной нефтегазовой компании Pemex. Ликвидация аварии, как ожидается, будет завершена в ближайшие сутки.
Напомним, что в январе этого года в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод Pemex, по которому транспортировалось топливо, прогремел взрыв. В тот момент там находились несколько сотен людей, из которых порядка 70 погибли на месте, а еще более 60 позднее скончались в больницах от полученных ожогов и травм.
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