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В Мексике эвакуировали около 1,8 тысячи человек из-за утечки газа

Сегодня, 02:42

Военные выставили оцепление в районе утечки, чтобы не допустить появления там гражданских лиц

/ Фото: AFP

В Мексике эвакуировали около 1,8 тысячи человек из-за утечки газа https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Другие страны Военные выставили оцепление в районе утечки, чтобы не допустить появления там гражданских лиц

В Мексике произошла массовая эвакуация жителей муниципалитета Некстлальпан в штате Мехико в связи с утечкой газа. Об этом сообщило Министерство обороны Мексики.

"Военные выставили оцепление в районе утечки, чтобы не допустить появления там гражданских лиц, поскольку она произошла в тысяче метров от жилого района, а также приняли участие в эвакуации 1,8 тысячи человек из близлежащих домов", — говорится в заявлении ведомства.

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По официальным данным, никто не пострадал. Причиной чрезвычайного происшествия стала нелегальная врезка в газопровод, принадлежащий государственной нефтегазовой компании Pemex. Ликвидация аварии, как ожидается, будет завершена в ближайшие сутки.

Напомним, что в январе этого года в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод Pemex, по которому транспортировалось топливо, прогремел взрыв. В тот момент там находились несколько сотен людей, из которых порядка 70 погибли на месте, а еще более 60 позднее скончались в больницах от полученных ожогов и травм.

Добавим, чтов Киеве на АЗС произошла утечка газа. Также мы сообщали, что в спальном районе Харькова произошла утечка газа

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газ Мексика чп эвакуация Мехико утечка газа

Источник: ТАСС

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