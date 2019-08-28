В Мексике гангстеры подожгли бар: десятки погибших

Нападение в Caballo Blanco стало одним из самых массовых убийств в Мексике с 2008 года

В Мексике гангстеры подожгли бар, погибли по меньшей мере 25 человек.

Как сообщается, инцидент произошел поздно вечером 27 августа. Участники гангстерской банды подожгли здание и заблокировали все запасные выходы, поэтому люди не могли выбраться из горящего бара.

Утром 28 августа генеральная прокуратура штата Веракрус сообщила, что в баре Caballo Blanco города Коацакоалькос погибли 23 человека — восемь женщин и 15 мужчин. Еще 13 человек госпитализировали с серьезными травмами.

Губернатор штата Веракрус Куитлахуак Гарсия предполагает, что эта атака была результатом спора между бандитами. Некоторые мексиканские медиа распространяли информацию о том, что нападавшие открыли огонь по бару, а потом подожгли его "коктейлями Молотова".

Нападение в Caballo Blanco стало одним из самых массовых убийств в Мексике с 2008 года.

Напомним, в начале июня в мексиканском городе Саламанка, расположенном в центральном штате Гуанахуато, неизвестные расстреляли сотрудников полиции, шестеро из которых погибли.

До этого, в мае, жертвами войны мафиозных кланов Мексики стали девять человек, тела которых были обнаружены в районе Чильпансинго, столицы штата Герреро на юго-западе страны.

А в апреле во время двух перестрелок между бандитами и полицией в штате Герреро погибли 16 человек.

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