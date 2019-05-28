В Мексике местные жители напали на группу военных

Гражданские лица избили солдат и отобрали у них оружие

Фото: pexels.com

В Мексике местные жители напали на подразделение мексиканской армии в штате Мичоакан на западе страны. Они требовали вернуть конфискованное у них ранее оружие и боеприпасы, сообщила газета Milenio.

Гражданские лица избили солдат и отобрали у них оружие.

В воскресенье в городе Самора в Мичоакане неизвестные вооруженные лица совершили несколько нападений на сотрудников полиции. Жертвами преступников стали четверо стражей порядка, еще порядка восьми получили ранения.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В прошлом году в стране были убиты свыше 33,3 тыс. человек, в текущем году ситуация продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным, с января по март жертвами преступников стали свыше 8,73 тыс. человек, почти на 9% больше, чем за тот же период 2018 года.

Так, недавно в Мексике произошло вооруженное столкновение между наркоторговцами. Во время перестрелки был убит один человек, еще трое получили ранения. Властям удалось поймать нескольких преступников, пытавшихся скрыться с места происшествия на угнанном автомобиле.

А тем временем в украинской столице в результате конфликта со стрельбой на улице Круглоуниверситетской, 7, где произошла очередная пьяная массовая стычка, погиб мужчина. По предварительным данным, стрелка задержали, однако официальной информации от правоохранителей пока не поступало. Обстоятельства и детали ЧП выясняются.

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