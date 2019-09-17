В Мексике на пиротехническом шоу произошло ЧП, есть пострадавшие: видео

Во время пиротехнического шоу в Мексике ранены 12 человек. Это случилось во время празднования дня независимости в городе Халапа на юго-востоке страны.

Фейерверки не успели подняться в небо и взорвались близко к земле. Раскаленные частицы полетели в сторону собравшихся на городской площади зрителей.

Ранее сообщалось, что в городе Сан-Исидро (штат Пуэбла, центральная Мексика) взорвался склад фейерверков в жилом доме. В результате взрыва погибли по меньшей мере 14 человек, в том числе пятеро детей, еще десятки получили ранения. Реклама Взрыв произошел ночью во время подготовки к местному фестивалю.

Реклама

"Группа людей живет в доме, где пиротехнический материал хранился для использования в празднествах. Один фейерверк упал на другой, что спровоцировало взрыв, который разрушил дом", – говорится в сообщении.

Девять человек погибли на месте, а еще пять умерли после того, как их отвезли в близлежащие больницы. 30 человек получили ранения.

Также сообщалось, что в Мексике в результате взрыва на фабрике фейерверков погибли 17 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама