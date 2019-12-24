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В Мексике на рождественской вечеринке застрелили мэра города

24 декабря, 20:51

Однопартийцы застреленного мэра говорят, что месяц назад его незаконно задержали

В Мексике убили мэра города, где устроили стрельбу прямо посреди рождественской вечеринки. Неизвестные прорвались на праздник в городе Халапа, убили Артуро Веласкеса и еще одного сотрудника городской администрации и исчезли. Однопартийцы застреленного мэра говорят, что месяц назад его незаконно задержали по надуманным обвинениям в связях с мафией. И хотя Веласкеса оправдали, правоохранители перестали заботиться о его безопасности.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Мексике жители Лас-Маргаритас привязали своего мэра к внедорожнику и проволокли по улицам. Так жители городка наказали за невыполненные обещания – мэр не отремонтировал дорогу. Полицейским удалось отбить у толпы чиновника.

Также мы сообщали о том, что в Мексике расстреляли отряд полицейских. В нападении на правоохранителей подозревают мощный наркокартель Халиско. Полицейские попали в засаду злоумышленников. Местные власти назвали эту атаку самой кровавой за последние несколько лет.

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Мексика мэр вечеринка расстреляли

Источник: Сегодня

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