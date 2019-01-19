В Мексике на трубопроводе произошел взрыв – десятки жертв и до сотни раненых

Происшествие взял под свой контроль президент Обрадор

Фото: AFP

В Мексике на трубопроводе произошел взрыв – десятки жертв и до сотни раненых //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2bb/ba1/5c42bbba12e56.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2bb/ba1/5c42bbba12e56.jpg 2019-01-19T07:57:00+02:00 Другие страны Происшествие взял под свой контроль президент Обрадор

Об этом в пятницу вечером (утро субботы, 19 января, в Киеве) привел в Twitter губернатор региона Омар Файяд.

"Я нахожусь на месте происшествия в Тлауэлильпане. К настоящему времени сообщается о 21 погибшем и 71 пострадавшем. Я поддерживаю связь с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, чтобы оказать помощь пострадавшим семьям", – сообщил губернатор.

Взрыв и пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в момент, когда там находились десятки людей, занимавшихся сбором топлива. Справиться с огнем к настоящему времени не удалось.

В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.

















Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Венесуэле прогремел взрыв на нефтяной платформе, несколько человек сгорели заживо.

Кроме того, сообщалось о взрыве на нефтебуровой платформе в США, были жертвы.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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