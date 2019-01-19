В Мексике на трубопроводе произошел взрыв – десятки жертв и до сотни раненых
Происшествие взял под свой контроль президент Обрадор
Об этом в пятницу вечером (утро субботы, 19 января, в Киеве) привел в Twitter губернатор региона Омар Файяд.
"Я нахожусь на месте происшествия в Тлауэлильпане. К настоящему времени сообщается о 21 погибшем и 71 пострадавшем. Я поддерживаю связь с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, чтобы оказать помощь пострадавшим семьям", – сообщил губернатор.
Взрыв и пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в момент, когда там находились десятки людей, занимавшихся сбором топлива. Справиться с огнем к настоящему времени не удалось.
В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Венесуэле прогремел взрыв на нефтяной платформе, несколько человек сгорели заживо.
Кроме того, сообщалось о взрыве на нефтебуровой платформе в США, были жертвы.
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