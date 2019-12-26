В Мексике началось извержение самого активного вулкана страны

/ Фото: AFP

Самый активный вулкан Мексики Попокатепетль проснулся и начал выбрасывать пепел. Об этом сообщается на Youtube-канале Volcano Time-Lapse.

По данным местных СМИ, в районе извержения вулкана объявлен желтый уровень тревоги.

"Наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, они рассеиваются в сторону юго-востока. Также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки", – сообщили в Национальной службе гражданской обороны.

Вторая фаза "желтого уровня" тревоги, которая объявлена в районе вулкана, не предусматривает эвакуации или прекращения работы.

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Вулкан Попокатепетль является вторым по величине в Мексике, расположенный в 50 километрах от столицы страны – Мехико.

Между тем, количество жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии продолжает расти. Вдобавок к 15 погибшим, о которых сообщалось ранее, 14 декабря скончался мужчина которого с серьезными повреждениями после случившегося госпитализировали в одну из клиник штата Новый Южный Уэльс в Австралии.

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Напомним, что извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, произошло 9 декабря.

По данным полиции, в момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек, среди которых были новозеландцы и туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая и Малайзии.

Изначально жертвами извержения стали девять человек. Тела еще шестерых были обнаружены на острове, в ходе специальной поисковой операции, организованной 13 декабря. Полицейские признались, что найти выживших они не надеются.

Не менее 32 человек попали в больницы Новой Зеландии и Австралии после извержения – 11 из них остаются в критическом состоянии, а трое были выписаны.

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