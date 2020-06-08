В Мексике неизвестные напали на центр наркозависимых: застрелили не менее десяти человек

В Мексике произошло вооруженное нападение на реабилитационный центр для наркозависимых. Неизвестные открыли огонь по людям, в результате чего погибли десять человек. Об этом сообщает Xinhua.

Инцидент произошел в городе Ирапуато штата Гуанахуато. По данным местных властей, неизвестные, приехавшие к центру на двух грузовиках, пробрались внутрь здания и открыли огонь по людям, которые находились внутри, после чего скрылись.

Девять человек погибли на месте, еще один скончался от полученных ранений в больнице. Также по данным мексиканской газеты "Универсаль", девять человек получили ранения и были доставлены в ближайшую больницу, у их палат дежурит охрана. Они сообщают об 11 погибших.

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На данный момент личность нападавших не установлена. Это не первый случай вооруженного нападения на центр реабилитации наркоманов в Мексике. Предположительно, целью преступников были проходившие лечение бывшие члены наркокартелей, которые могли дать показания против своих подельников.

Напомним, ранее в тюрьме в центральном штате Мексики Халиско произошли столкновения. В результате восемь заключенных были убиты, а еще восемь госпитализированы с травмами. В ходе столкновений участники открыли огонь.

Также в городе Мехико преступники обчистили монетный двор. Свой замысел они осуществили за считанные минуты и незаметно для посетителей и работников учреждения.

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