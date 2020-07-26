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В Мексике обеспокоены приближением урагана "Ханна": чего опасаются

26 июля, 03:11

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Ураган обрушит на территорию Мексики сильные дожди

Национальное управление гражданской обороны Мексики объявило высокий ("оранжевый") уровень тревоги в ряде районов северо-восточных штатов Тамаулипас и Нуэво-Леон в связи с приближением урагана первой категории "Ханна", – об этом пишет ТАС.

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Ураган обрушит на территорию Мексики сильные дожди, в некоторых районах прогнозируется выпадение от 150 до 250 литров воды на квадратный метр. Власти оборудовали порядка 800 убежищ для населения. Для оказания помощи гражданам развернута группировка численностью 10 тыс. человек, включая спасателей, бойцов Нацгвардии и военнослужащих.

NOAA/Handout via REUTERS

NOAA/Handout via REUTERS / Фото: Reuters

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Ураган к настоящему времени достиг побережья штата Техас, скорость ветра в его пределах составляет порядка 45 м/с. "Ханна" движется на юго-запад со скоростью 3,6 м/с. Ожидается, что циклон придет в Мексику утром в воскресенье по местному времени.

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Напомним, что сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Видео: Reuters

Ранее сообщалось, что на Одесскую область обрушился ураган.

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Мексика США дождь ураган техас

Источник: ТАСС

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