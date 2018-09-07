В Мексике обнаружили братскую могилу из 166 человек

Тела своих жертв наркоторговцы прятали в захоронении как минимум два года, отмечают в полиции

В мексиканском штате Веракрус следователи обнаружили братскую могилу, в которой были останки 166 человек.

Стало известно, что это дело рук наркоторговцев. Также выяснилось, что тела своих жертв преступники прятали там как минимум два года. Полиция обнаружила и несколько личных вещей и документов.

Осенью прошлого года в этом же штате правоохранители раскопали захоронения, где было 250 черепов. Убийств за торговлю наркотиками в стране стало больше в течение последних 10 лет, после того, как борьбу с картелями начала мексиканская армия.

Отметим, что братские могилы для Мексики это не редкость. Так, например, в 2014 году нашли массовое захоронение при поиске пропавших студентов. Мексиканские следователи нашли останки, по крайней мере, 28 человек. Прежде чем закопать тела, неизвестные облили их бензином и сожгли.

В мае 2017 года в Мексике обнаружено захоронение с полусотней черепов. На находку наткнулись все в том же Веракрусе. На тот момент с 2010 года в этом штате без вести пропали около 720 человек.

Уже летом нынешнего года в Мексике одновременно расстреляли 15 человек в шести разных барах. В полиции вероятной причиной расстрелов назвали конфликт двух наркокартелей.