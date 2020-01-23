В Мексике у больного заподозрили коронавирус: власти призывают не паниковать

«Мы должны сохранять спокойствие, следить за симптоматикой и не сеять панику», - говорится в сообщении

Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Появление в Мексике первого пациента с подозрением на новый коронавирус не должно быть поводом для нагнетания паники среди населения. Об этом заявила глава управления здравоохранения мексиканского штата Тамаулипас Глория Гамбоа. Именно в этом регионе с симптомами респираторного заболевания ранее был госпитализирован 57-летний сотрудник Национального политехнического института, который в конце 2019 года побывал в китайском городе Ухань.

"Мы должны сохранять спокойствие, следить за симптоматикой и не сеять панику, этот новый штамм не распространяется в Мексике, это случайность, когда человек азиатского происхождения навестил родственников в том же городе, где произошла вспышка заболевания", — приводит слова Гамбоа сайт телеканала Televisa.

Ожидается, что результаты проведенных лабораторных исследований станут известны 25 января, и они не подтвердят заражение. "Мы рассчитываем на то, что это будет еще один случай гриппа или простудного заболевания", — добавила Гамбоа. Она отметила, что родственники пациента в Китае здоровы, а его состояние оценивается как хорошее.

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Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудитель этой болезни — коронавирус 2019-nCoV — был установлен китайскими специалистами 7 января.

По словам медиков, для него характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди, возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. Согласно последним данным, число людей, умерших в Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до 17. Количество выявленных инфицированных возросло до 473 человек.

Новый опасный вирус начал распространяться из китайского города Ухань: предполагается, что очагом распространения инфекции стал местный рыбный рынок. По последним данным, коронавирус 2019 nCoV уже привел к смерти 17 человек, почти 500 человек инфицированы.

К тому же, он невероятно быстро распространяется: случаи заражения зафиксированы в Японии, Таиланде и даже США.

Все о вирусе и симптомах заражения, а также последнюю информацию о его распространении читайте в нашем материале "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: все подробности".

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