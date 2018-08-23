В Мексике обстреляли перевозивший деньги конвой: трое полицейских ранены

Сегодня, 21:48

В машине, где находились полицейские, насчитали более 50 пулевых отверстий

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Трое сотрудников полиции получили ранения при нападении неизвестных на перевозивший деньги конвой в штате Чьяпас на юге Мексики. Инцидент произошел в муниципалитете Синталапа, целью бандитов были 700 тысяч песо (порядка 37 тысяч долларов), предназначавшихся для социальных программ, сообщил телеканал Televisa, – пишет ТАСС.

"Наши товарищи попали в засаду, на борту автомобилей были сотрудники полиции штата и муниципалитета, к счастью, они отбили атаку, и разбойное нападение провалилось", – сказал секретарь совета общественной безопасности Синталапы Херардо Хиль Камачо.

В машине, где находились полицейские, насчитали более 50 пулевых отверстий.

Жизнь пострадавших стражей порядка находится вне опасности. Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося и поиску нападавших.

Напомним, в Киеве обстреляли автомобиль и украли из него два миллионаПо инсайдерской информации, за рулем авто находилась женщина. Она привезла на место происшествия долг, который должна была отдать. В этот момент на нее и совершили разбойное нападение и забрали деньги. Женщина не пострадала. 

Ранее в Печерском районе Киева ограбили местного жителя без постоянного места работы, в автомобиле которого была сумка с 1,3 млн гривен. Злоумышленники разбили окна машины и, угрожая пистолетом, забрали деньги, после чего скрылись на автомобиля Mercedes.

А в Кривом Роге мужчина пошел на ограбление с игрушечным пистолетом.
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