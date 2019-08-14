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Один из крупнейших вулканов в мире устроил незабываемое шоу: видео

Сегодня, 17:36

Мексиканский Попокатепетль выбросил в небо столб пепла, пара и газов

Не прошло и месяца после того, как известный во всем мире мексиканский вулкан Попокатепетль напомнил людям о своем соседстве, как огненная гора в очередной раз продемонстрировала свою мощь.

13 августа вулкан выбросил на километровую высоту в небо столб пепла, водяного пара и газов, после чего устроил другое зрелище и разбросал вокруг себя раскаленные камни.

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Практически 5,5-километровый Попокатепетль является второй вершиной Мексики. Вулкан расположен он недалеко от столицы, Мехико и считается одним из самых активных вулканов планеты.

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Напомним, в прошлом месяце в Перу случилось извержение вулкана Убинас. В связи с этим национальный Институт геологии и металлургии рекомендовал начать незамедлительную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Власти страны ввели чрезвычайное положение на 60 дней в трех южных департаментах страны, где проживают примерно 30 тысяч человек.

"Сегодня" также сообщали, что в июле на востоке Сицилии проснулся вулкан Этна, выбросив горячий пепел и лаву, заставив из-за чего власти были вынуждены закрыть аэропорты Фонтанаросса и Комизо в Катании.

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Мексика вулкан лава извержение Попокатепетль

Источник: Сегодня

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