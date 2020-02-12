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В Мексике от ядовитых водорослей спасли огромных черепах (видео)

12 февраля, 16:52

Один из самых опасных периодов на побережье океана - так называемый "Красный прилив"

В начале года в Тихом океане у берегов Мексики, начался так называемый "Красный прилив": колонии водорослей разрослись и стали выделять токсины. Кроме того, в водорослях множились паразиты, от которых страдали черепахи. Сотни мертвых черепах уже были обнаружены на берегу. Несколько десятков – спасли активисты. Их поместили в резервуары, полечили и выпустили обратно в родную стихию. Тем более, что сезон цветения водорослей закончился.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Эквадоре сняли на видео нашествие редкостных черепах.

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Около десятка крохотных рептилий вылупились из яиц на пляже. Причем произошло это прямо посреди площадки, где шла игра в волейбол.

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Джон Салливан. Фото: REUTERS/FW1F/Bill Berkrot

Но обычно на этом месте нет шумных компаний и яркого освещения. Природоведы предположили, что поэтому черепахи приплыли на нерест именно сюда. Районы, где решили размножаться черепахи, правительство взяло в кольцо и пригрозило строго наказывать тех, кто попытается похитить животных.

Также мы писали о том, как черепахи остановили матч сборной Украины.

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Мексика тихий океан черепахи водоросли черепаха

Источник: Сегодня

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