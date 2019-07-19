В Мексике пассажирский автобус попал в жуткое ДТП: 15 погибших
Еще более 20 людей пострадали в аварии
На западе Мексики произошло страшное ДТП с участием пассажирского автобуса. Жертвами аварии стали не менее 15 человек, сообщило агентство Синьхуа.
Кроме того, еще более 20 людей в ДТП получили ранения. Как выяснилось, пассажирский автобус по неизвестным причинам перевернулся на автотрассе в штате Наярит. Раненых уже доставили в больницы, а среди погибших и пострадавших есть несколько детей.
На данный момент местные власти расследуют причины смертельного ДТП.
Напомним, недавно в северном индийском штате Джамму и Кашмир автобус с пассажирами упал в ущелье. В аварии погибли 33 человека, еще 22 – получили травмы. Отметим, что это не первый случай, когда в Индии транспортные средства падают в ущелье. Из-за несоблюдения правил и норм дорожного движения ДТП (включая высокогорные) являются в стране достаточно распространенным явлением.
Также мы сообщали. что в марте этого года в Польше украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце, попал в ДТП у населенного пункта Тур в Лодинском воеводстве. В результате аварии погиб водитель автобуса, еще два человека попали в больницу.
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