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В Мексике подтвердили достижение договоренности с США об иммиграции

8 июня, 04:31

США не будут вводить пошлины против Мексики

Фото: pexels.com

Мексиканская делегация смогла достичь договоренности с представителями властей США по урегулированию миграционного кризиса на общей границе. Об этом сообщил в своем Twitter находящийся в Вашингтоне министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

"США не будут вводить пошлины с понедельника (10 июня — ред), — написал глава внешнеполитического ведомства. — Спасибо всем, кто помогал нам". Информации о деталях соглашения пока обнародовано не было.

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Ранее Трам заявил, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начались в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.

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Тег Мексика, США, пошлина, Трамп, иммиграция

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Источник:

ТАСС

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