В Мексике полиция обнаружила машину с расчлененными телами восьми человек

Все жертвы – мужчины, их смерть связывают с разборками наркоторговцев, которые промышляют в регионе

В мексиканском штате Мичоакан полицейские обнаружили в кузове автомобиля расчлененные тела восьми человек. Согласно сообщению, человеческие останки были сложены в ящик и помещены в белый пикап в поселке Эль-Мансанильяль. На них видны следы от пуль и пыток. Ранее в Мексике нашли машину с пятью отрезанными головами. О последнем происшествии сообщает "112 Украина" со ссылкой на издание Jornada.

Предполагается, что все жертвы – мужчины. Их смерть связывают с разборками наркоторговцев, которые промышляют в регионе, поскольку борты машины были расписаны так называемыми "наркопосланиями", обычно содержащими угрозы в адрес конкурирующих банд наркоторговцев.

Отметим, Мичоакан, считающийся одним из ключевых штатов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, контролируют две преступные группировки – "Семья из Мичоакана" и картель "Рыцари ордена тамплиеров", которые в начале 2011 года отделились от "Семьи". Между ними развернулась ожесточенная борьба за сферы влияния, к которой позднее подключились картели "Лос-Сетас" и "Халиско – Новое поколение".

Ранее сообщалось, что в Мексике полиция устроила разборки между собой.