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В Мексике пообещали серезно ответить на пошлины Трампа

31 мая, 04:26

Мексика не будет сидеть сложа руки

Фото: Pixabay

Введение США 5-процентной пошлины на товары из Мексики будет иметь очень тяжелые последствия. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Мексики по делам Северной Америки Хесус Сеаде.

"Если эта угроза воплотится в жизнь, то последствия будут тяжелейшими, а Мексика не будет сидеть сложа руки, когда идет процесс ратификации нового торгового договора (между Канадой, Мексикой и США —ред)", — цитирует Сеаде местное издание.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что вводит 5-процентную пошлину на все товары из Мексики с 10 июня в связи с кризисом на границе. "Тарифы будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной миграции не будет устранена. В этом случае все тарифы будут сняты", — указал глава Белого дома в своем "Твиттере". В 2018 году США закупили в Мексике продукции на 346,6 млрд долларов.

Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из соседней страны из-за его угроз. Ежегодно несколько сотен тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США через Мексику.

Напомним, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаровс 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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Тег Мексика, США, мид, пошлина, Трамп, ответ

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Источник:

ТАСС

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