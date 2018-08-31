В Мексике приготовили 70-метровый сэндвич

Сегодня, 05:28

Настоящий бутерброд-рекордсмен создали на ярмарке, прошедшей в городе Венустиано-Карранса


У жителей мексиканского города Венустиано-Карранса, штат Чьяпас, есть повод для радости. На днях здесь прошла ярмарка, на которой установили новый рекорд, изготовив самый большой сэндвич в мире. Его длина составляет ни много ни мало 70 метров!

При этом было решено делать не обычный бутерброд, а практически национальное блюдо мексиканской кухни – традиционный сэндвич тортас.

От обычного сэндвича тортас отличается размерами – он больше, и в него кладут больше разнообразной начинки.

Мексиканский сэндвич-рекордсмен готовили несколько десятков поваров, каждый из которых привнес в него что-то свое, сделав каждый кусочек уникальным. При приготовлении использовались 60 компонентов – разнообразная мясная и овощная начинка.

"Мы шли к этой цели 15 лет. Родители приходили на эту ярмарку со своими детьми, а теперь их дети выросли и приводят своих детей. Поэтому люди ждут это уже ставшее традиционным мероприятие", – делится переживаниями один из поваров Хулиан Кастанон.

Как только рекорд зафиксировали, тортас разрезали и раздали всем гостям.

"Все эти ингредиенты и то, как быстро приготовили сэндвич, было очень зрелищно. А еще он очень вкусный", – говорит посетительница ярмарки София Гонсалес.

Цель подобных ярмарок заключается в популяризации тортаса – местные власти хотят, чтобы традиционный сэндвич вытеснил из магазинов и ресторанов иностранные аналоги.

Ранее мы уже делали тревел-обзор и рассказали, какие места лучше всего посетить во время отпуска в Мексике.

Кроме того, также мы писали, как приготовить другое мексиканское блюдо – чили кон карне.
Мексика, блюдо, еда, рекорд, бутерброд, сэндвич
Источник:

"Сегодня"

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