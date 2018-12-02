В Мексике принес присягу новый президент

В Соединенных Штатах Мексики состоялась инаугурация новоизбранного президента государства из левого лагеря.

Об этом информирует CNN.

"В Мексике принял присягу президента левый лидер Андрес Мануэл Лопес Обрадор, известный под прозвищем "AMLO", перед толпой гостей, среди которых были мировые лидеры и представители обеих палат Конгресса", – говорится в сообщении.

Лопес Обрадор одержал ошеломляющую победу на президентских выборах 1 июля и начал свой шестилетний срок с обещания осуществлять мощную борьбу с коррупцией, настаивая на том, что эта проблема является худшим ужасом Мексики.

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"Ничто не делает большего вреда Мексике, чем нечестность руководителей", – сказал президент.

Лопес Обрадор раскритиковал неолиберальную модель, которая царила в экономике страны в последние десятилетия, заявив, что такая политика "стала катастрофой".

Новый глава государства также подверг критике своего непопулярного предшественника Энрике Пенья Нието за введение "вредных" экономических стратегий и пообещал немедленные государственные инвестиции для спасения государственных предприятий нефтяной промышленности и электроэнергетики, одновременно предложив создать специальную экономическую зону с низкими налогами вдоль границы Мексики и США .

Как сообщалось, перед выборами в Мексике мафия убила 116 политиков.