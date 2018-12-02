В Мексике принес присягу новый президент
Лопес Обрадор одержал ошеломляющую победу на президентских выборах 1 июля
Об этом информирует CNN.
"В Мексике принял присягу президента левый лидер Андрес Мануэл Лопес Обрадор, известный под прозвищем "AMLO", перед толпой гостей, среди которых были мировые лидеры и представители обеих палат Конгресса", – говорится в сообщении.
Лопес Обрадор одержал ошеломляющую победу на президентских выборах 1 июля и начал свой шестилетний срок с обещания осуществлять мощную борьбу с коррупцией, настаивая на том, что эта проблема является худшим ужасом Мексики.
"Ничто не делает большего вреда Мексике, чем нечестность руководителей", – сказал президент.
Лопес Обрадор раскритиковал неолиберальную модель, которая царила в экономике страны в последние десятилетия, заявив, что такая политика "стала катастрофой".
Новый глава государства также подверг критике своего непопулярного предшественника Энрике Пенья Нието за введение "вредных" экономических стратегий и пообещал немедленные государственные инвестиции для спасения государственных предприятий нефтяной промышленности и электроэнергетики, одновременно предложив создать специальную экономическую зону с низкими налогами вдоль границы Мексики и США .
Как сообщалось, перед выборами в Мексике мафия убила 116 политиков.