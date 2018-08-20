В Мексике расследуют смерть более ста черепах – СМИ

Мексиканские власти расследуют недавнюю смерть более 100 вымирающих морских черепах на юге страны, передает Reuters.

Как сообщается, 113 морских черепах, включая 102 оливковых, шесть черепах Бисса и пять зеленых, были найдены мертвыми в период с 24 июля по 13 августа в штате Чиапас на юге Мексики.

Как отмечается, все три вида найденных черепах находятся под угрозой исчезновения. По информации Всемирного фонда дикой природы, на грани полного исчезновения находится черепаха Бисса.

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Ранее мы писали о том, что мексиканский остров Косумель обладает репутацией убежища для морских черепах, однако даже в этом месте они подвержены опасностям. Турист, приехавший сюда отдыхать, соединил приятное с полезным и спас жизнь гигантской морской черепахе, попавшей в затруднительную ситуацию. Трогательную сцену он снял на видео и выложил в сеть.

А ветеринары выяснили, почему у старейшей в мире черепахи Джонатана с 1991 года нет потомства. Животное с 1882 года живет на острове Святой Елены, который входит в состав Британских заморских территорий.