В Мексике расстреляли отряд полицейских: 14 погибло, трое ранены

Четырнадцать полицейских погибло, трое ранены в перестрелке в штате Мичоакан на юго-западе Мексики. В нападении на правоохранителей подозревают мощный наркокартель Халиско. Полицейские попали в засаду злоумышленников. Их бронированные внедорожники расстреляли, после чего авто подожгли. Местные власти назвала эту атаку самой кровавой за последние несколько лет

Напомним. ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Мексике жители Лас-Маргаритас привязали своего мэра к внедорожнику и проволокли по улицам. Так жители городка наказали за невыполненные обещания – мэр не отремонтировал дорогу. Полицейским удалось отбить у толпы чиновника.

Реклама

А еще раньше мы, в рамках проекта "Украинцы в мире" разбирались, как живется нашим на родине ацтеков – в Мексике. Мексика оказалась на­­столько разнообразной страной, что наши герои оставляли нам противоположные отзывы об одних и тех же вещах и ситуациях! Кто-то подтверждал, что видел расстрелянные машины как свидетельство борющихся за влияние кланов наркоторговцев, а кто-то об ограблениях в транспорте читал только в социальных сетях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама